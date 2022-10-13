Садовый призвал львовян создавать пункты обогрева с буржуйками в домах

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города позаботиться о своем обеспечении водой и теплом, учитывая ракетные обстрелы кафиров 10 и 11 октября.

Об этом говорится в его видеообращении в Facebook.

"Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали понятны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас".

Должны быть единственной общиной. Итого точно выстоим!", - заявил Садовый.

По его словам, возможно такие пункты обогрева не идеальны, но в холода помогут жителям дождаться возобновления коммуникаций в случае новых атак на критическую инфраструктуру.

Мэр Львова подчеркнул, что горожане должны понимать свою ответственность и быть единой общиной.

Как сообщили во Львовском горсовете, в целях экономии электроэнергии во Львове остановят работу фонтанов и выключат подсветку на фасадах домов.

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Также мэрия призывает жителей ограничить использование электроприборов в пиковые часы.

Уличное освещение ради безопасности решили оставить.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.

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Экономическая правда