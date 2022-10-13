McDonald's возобновил работу еще пяти ресторанов в Киеве: адреса
Сеть ресторанов McDonald's объявила, что возобновила работу еще пяти заведений в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.
Так, в четверг возобновили работу 5 заведений по следующим адресам:
- ст. м. Почайная, просп. Степана Бандеры, 12-а
- ТРЦ Глобал, ул. Оноре де Бальзака, 2-я
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ТРЦ New Way, ул. Архитектора Вербицкого, 1.
Перед этим сеть объявила об открытии ресторанов по адресу:
- г. Киев, Кольцевая дорога, 14-в
- с. Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 2.
Напомним:
Сеть ресторанов McDonald's объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по ряду адресов – клиентов предупредили о возможности длинных очередей.
Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запустила доставку из еще семи заведений в Киеве, в частности на правом берегу.
В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".
Экономическая правда