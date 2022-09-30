McDonald's открыл залы в первых 10 ресторанах Киева: адреса
Сеть ресторанов McDonald's объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по ряду адресов – клиентов предупредили о возможности длинных очередей.
Об этом сообщает пресс-служба McDonald's в Facebook.
"Друзья и коллеги, заведения открыты с сегодняшнего дня в Киеве: МакДрайв, залы, экспресс окна. Первая десятка, из которой раньше можно было получить доставку", - пояснила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.
Рестораны открыты по следующим адресам:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А.
"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности длинных очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что отныне мы открыты ежедневно", - заявили в сети.
Напомним:
Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запустила доставку из еще семи заведений в Киеве, в частности на правом берегу.
В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".
Экономическая правда