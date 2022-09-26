McDonald's возвращается: доставка заработает на правом берегу Киева

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Сеть ресторанов McDonald's с 27 сентября запускает доставку из еще семи заведений в Киеве, в частности на правом берегу.

Об этом сообщили изданию The Village Украина в сети.

Таким образом с 27 сентября будут работать 10 ресторанов, из которых пять - на левом берегу, и еще пять на правом:

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября)

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская", работал на доставку с 20 сентября)

улица Гришко, 7 (метро "Позняки", работал на доставку с 20 сентября)

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)

улица Вышгородская, 33-А (Виноградарь)

улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")

проспект Броварской, 27 (метро "Дарница")

проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)

проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".

Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.