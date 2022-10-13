Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ
Четверг, 13 октября 2022, 10:37
В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.
Шмыгаль рассказал, что всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.
"Также в ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - подчеркнул премьер.