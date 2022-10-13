Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

Шмыгаль рассказал, что всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - подчеркнул премьер.