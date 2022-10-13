МВФ поддерживает создание форума для финансовой поддержки Украины

Международный валютный фонд поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского по созданию постоянного форума с целью обеспечения экономической и финансовой поддержки Украины.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

"Он (президент Украины – ред.) призвал нас собрать экономический форум для Украины, который действовал бы на регулярной основе. Господин Президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее", – отметила глава Фонда.

По ее словам, у МВФ уже создана платформа для этого, основанная на программе мониторинга Исполнительного совета.

"Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами двигаемся в направлении сильной Украины", - отметила Георгиева.

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Министр финансов Сергей Марченко обсудил с представителями и Международным валютным фондом возможность новой кредитной программы для обеспечения приоритетных расходов госбюджета в 2023 году.

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Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument.

В марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.





