Сервисные центры МВД временно не будут предоставлять услуги: причины

Главный сервисный центр МВД

Сервисные центры МВД в среду, 12 октября, временно приостановили предоставление услуг из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Поэтому предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы в МВД пообещали сообщить дополнительно.

Напоминаем:

В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.

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С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.