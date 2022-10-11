"Зерновая инициатива": из портов вышли еще 7 судов с продовольствием

Во вторник, 11 октября, в рамках "зерновой инициативы" из портов "Большой Одессы" вышли 7 судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На их борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. В частности, балкер SEA PEARL J доставит 30 тыс. тонн пшеницы в Тунис.

Также от причалов Одесского и Южного портов вышли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Всего с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

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Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в список портов Николаевский портовый узел.

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.