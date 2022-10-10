Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа – ДТЭК

НЭК Укрэнерго приняла решение о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в Киеве и области. Ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

"Для сохранения целостности энергосистемы НЭК Укрэнерго приняла решение о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в Киеве и области. Критические объекты социальной сферы – больницы, метрополитен, спасательные службы и т.п. – снабжаются электроэнергией в полном объеме.

Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Власти призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки.

В Киевской области и самой столице в результате российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения, то есть веерные отключения.

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Среди объектов, которые были обстреляны россиянами 10 октября, были энергетические объекты ДТЭК Энерго - ремонтные работы уже начаты, пострадавших нет.

Экономическая правда