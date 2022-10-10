Удары по энергоинфраструктуре: "Укрэнерго" использует резервные схемы питания
В "Укрэнерго" заявляют, что в результате ракетных атак России на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру в городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.
Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" в Telegram.
Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.
Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и заботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним:
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову, в результате чего в некоторых районах исчезли свет и водоснабжение.
Экономическая правда