Удары по энергоинфраструктуре: "Укрэнерго" использует резервные схемы питания

В "Укрэнерго" заявляют, что в результате ракетных атак России на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру в городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" в Telegram.

Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и заботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним:

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову, в результате чего в некоторых районах исчезли свет и водоснабжение.

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Экономическая правда