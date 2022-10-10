Оккупанты попали по объекту инфраструктуры Харькова: часть города без света и воды

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову, в результате чего в некоторых районах исчезли свет и водоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

"Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города исчез свет, отсутствует водоснабжение", - написал мэр города.

Терехов добавил, что специалисты облэнерго и коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения.

Напоминаем:

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.