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Россияне нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области

Понедельник, 10 октября 2022, 10:14 - Анастасия Жарикова

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии.

Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях, поскольку существует угроза новых ракетных ударов.

"Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - добавил он.

Напоминаем:

В понедельник утром по всей материковой части Украины объявлена воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ

Российские войска наносят массированные ракетные удары по всей территории Украины.



война инфрастуктура Львов
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