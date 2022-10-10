Россияне нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области

Накануне Кирилл Шевченко заявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем. Вероятно, его заменит экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный – креатура главы Офиса президента Андрея Ермака. Почему у президента пошли на такой шаг в условиях войны? (укр)