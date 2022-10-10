Россияне нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области
Понедельник, 10 октября 2022, 10:14 -
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии.
Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях, поскольку существует угроза новых ракетных ударов.
"Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - добавил он.
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В понедельник утром по всей материковой части Украины объявлена воздушная тревога.
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