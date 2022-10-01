"Зерновая инициатива": еще 11 судов вышли из украинских портов

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 11 судов с 217,6 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"1 октября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 11 судов. На их борту 217,6 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", говорится в сообщении.

Добавляется, что среди отправленных судов, балкер QUEEN LILA перевозит 29 тыс. тонн ячменя в Ливию.

Всего с начала работы зернового коридора, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 252 судна с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

Во вторник, 27 сентября, из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В рамках реализации "зерновой инициативы" в понедельник, 26 сентября, из портов "Одесса" и "Южный" вышло 4 судна с 88,17 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.