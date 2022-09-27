"Зернова ініціатива": 9 балкерів вивезли ще 345 тисяч тонн зерна

фото: мінінфраструктури

У вівторок, 27 вересня, з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Серед балкерів - найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE (115 тис тонн зернових), а також NORD WIND з 27,3 тис тонн української пшениці для Тунісу.

"З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки", - звіткють в міністерстві.

Кейпсайз - це категорія балкерів із вантажопідйомністю понад 150 тис тонн.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У рамках реалізації "зернової ініціативи" у понеділок, 26 вересня, з портів "Одеса" та "Південний" вийшло 4 судна з 88,17 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Економічна правда