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"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів

Понеділок, 26 вересня 2022, 11:30 - Олексій Павлиш

У рамках реалізації "зернової ініціативи" у понеділок, 26 вересня, з портів "Одеса" та "Південний" вийшло 4 судна з 88,17 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Так, від причалів Одеського порту відійшли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. З порту "Південний" - KARTERIA.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

Нагадаємо:

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У рамках "зернової ініціативи" 25 вересня, вийшло ще 7 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Економічна правда

зерно порти Мінінфраструктури Україна експорт
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