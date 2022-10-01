Маск представил робота-гуманоида, который может стать новой рабочей силой  

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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил в пятницу прототип своего гуманоидного робота Optimus, уверяя, что сможет производить таких миллионы и продавать их меньше чем за 20 тыс. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Экспериментальный вариант робота, разработанный Tesla в феврале, на презентации пока только помахал толпе. Tesla также показала видео, на котором он выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска коробок и поднятие металлических прутьев на производственной станции компании.

Маск назвал робота Optimus и добавил, что он сможет ходить уже через несколько недель. Он также ожидает, что Tesla будет готова принять заказ на робота через три-пять лет.

Компания видит будущее своих роботов в массовом задействовании на заводах, что в будущей перспективе может повлиять на дальнейшее развитие человечества.

По словам Маска, развивая робототехнический бизнес, Tesla меняет условия известной миссии, которая стала частью ее обращения к инвесторам и климатическим активистам, обязуясь "ускорить переход мира к устойчивой энергетике".

"Optimaus не соответствует направлению ускорения устойчивой энергетики", — сказал Маск.

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Также Маск, который ранее говорил о рисках искусственного интеллекта, сказал, что массовое внедрение роботов имеет потенциал "трансформировать цивилизацию" и создать "будущее изобилия, будущее без бедности". Но он сказал, что считает важным, чтобы акционеры Tesla играли роль в проверке усилий компании.

Напомним:

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США по версии журнала Forbes с состоянием в 251 миллиард долларов.

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, с которой он встречался в студенческие годы, продала на аукционе его фото и другие вещи более чем на 165 тыс. долларов.