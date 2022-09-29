Ілон Маск вперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США від Forbes

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Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск вперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США за версією журналу Forbes зі статками у 251 мільярд доларів.

Про це йдеться у публікації Forbes.

За рік Маск розбагатів на 32% або 60,5 млрд дол.

"Це був шалений рік для Маска, який у листопаді став першою людиною зі статками в 300 мільярдів доларів, перш ніж акції Tesla впали на тлі ширшого розпродажу ринку та побоювань інвесторів після того, як бізнесмен погодився купити Twitter за 44 мільярди доларів", – йдеться у рейтингу.

Наступними після Маска у рейтингу йдуть засновник Amazon Джефф Безос й один із засновників Microsoft Білл Гейтс.

Безос наразі володіє статками в 151 млрд дол, що на 50 млрд менше, ніж торік Статки Безоса скоротилися на чверть через падіння ціни акцій Amazon більш ніж на 20%.

Третє місце в рейтингу належить Біллу Гейтсу, статки якого оцінюються у 106 млрд дол.

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До топ-5 також увійшли співзасновник Oracle Ларрі Еллісон зі статками у 101 млрд дол та відомий підприємець та інвестор Воррен Баффет з 97 млрд дол.

Нагадуємо:

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, з якою він зустрічався в студентські роки, продала на аукціоні його фото та інші речі більше ніж на 165 тис. доларів.

Ілон Маск вважає неминучим майбутню рецесію економіки США, однак додає, що деякі макроекономічні проблеми вирішаться самостійно.





