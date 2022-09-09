"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" подала Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий ПАО "Газпром". Компания требует от Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).

"Мы заставим Газпром заплатить. Нафтогаз также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над Газпромом в арбитраже", – заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Сумма иска не разглашается.

"Поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или платы", а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт.

Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. Причем это только начало, "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных условий", - написал Витренко в Facebook.

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"И хотя арбитраж – это всегда сложный и длительный процесс, я верю, что "Нафтогаз" повторит успех Стокгольма-2019. И Украина тоже непременно победит!", - добавил он.

Напомним:

В июле Витренко заявлял, что "Нафтогаз" начнет заключительный этап подготовки обращения в международный арбитраж против Газпрома за сокращение транзита природного газа через территорию Украины на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" намерен в июле подать иск на российский "Газпром" за сокращение транзита природного газа через территорию Украины ниже законтрактованных объемов.

В мае глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пригрозил российскому "Газпрому" новым арбитражем в случае неуплаты неиспользованных транзитных мощностей по контракту.

Он напомнил, что подписанный с "Газпромом" в 2019 году контракт предусматривал условие "качай или платы", то есть российская сторона обязана платить не только мощности, через которые осуществляет физический транзит, но и неиспользованные, забронированные согласно контракту.

Перед этим украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохрановка", через которую проходит треть транзита по Украине в ЕС, из-за действий российских оккупантов. ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.

Экономическая правда