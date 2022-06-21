"Нафтогаз" планирует в июле подать в арбитраж на "Газпром" за сокращение транзита

"Нафтогаз Украины" намерен в июле подать иск на российский "Газпром" за сокращение транзита природного газа через территорию Украины ниже законтрактованных объемов.

Об этом на пресс-конференции заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно условиям нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать разногласия перед походом в арбитраж.

В следующем месяце этот срок истекает и если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит своей позиции, это означает, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", - пояснил Витренко.

По его словам, НАК будет использовать все права, потому что "Газпром" сейчас не доплачивает за те транзитные объемы, которые он забронировал и которые доступны для "Газпрома".

Напомним:

В мае глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пригрозил российскому "Газпрому" новым арбитражем в случае неуплаты неиспользованных транзитных мощностей по контракту.

Он напомнил, что подписанный с "Газпромом" в 2019 году контракт предусматривал условие "качай или платы", то есть российская сторона обязана платить не только мощности, через которые осуществляет физический транзит, но и неиспользованные, забронированные согласно контракту.

Перед этим украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохрановка", через которую проходит треть транзита по Украине в ЕС, из-за действий российских оккупантов. ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.

Экономическая правда