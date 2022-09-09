Предприниматели Луганской области понесли убытки от войны по меньшей мере в шесть миллиардов – ОВА

Ущерб, нанесенный военной агрессией России предпринимательской деятельности в Луганской области, достиг 6 миллиардов гривен и эта цифра постоянно растет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Луганская ОВА продолжает сбор оперативной информации по ущербу, причиненному субъектам предпринимательской деятельности региона. Уже обработали данные от 450 поставщиков информации.

"По предварительным расчетам, общая сумма нанесенного ущерба вследствие вооруженной агрессии РФ на сегодня составляет 6,1 миллиарда гривен", - написал Гайдай.

Чиновник пояснил, что речь идет исключительно об уничтоженных или поврежденных россией активах предприятий. Потери, возникшие из-за отсутствия возможности вести бизнес в течение 2022 года и зарабатывать, не учитываются.

По словам главы Луганской областной военной администрации, эта сумма непременно будет расти, потому что ежедневно ОВА получает новую информацию и проверяет поступившую ранее, занимается оценкой убытков.

Обобщенная облгосадминистрацией информация направляется Минэкономики, а также будет учтена при подготовке аналитического отчета в соответствии с постановлением Кабмина.

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Напоминаем:

Украина хочет добиться от России репараций в 300 миллиардов долларов из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигает 114,5 млрд долларов на 5 сентября.

По состоянию на 10 августа, общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составила 188 миллиардов долларов.