В сентябре в рамках "малой приватизации" продадут три спиртзавода в Тернопольской области

В рамках "малой приватизации" 19, 20 и 21 сентября на площадке "ProZorro.Продажи" пройдут аукционы по продаже трех спиртзаводов в Тернопольской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Укринформ.

По словам министра, цена заводов разная.

"То есть каждый покупатель может себе подобрать тот объект, который ему подходит. Там от 25 до 50 с чем-то миллионов гривен стартовая цена. Это возможность фактически сейчас инвестировать в ту сферу, которая может быть максимально перспективной", - сказал Немчинов.

По его словам, преимущественно продающиеся объекты полноценно не работали.

"Такая "малая приватизация" позволит предприятиям, которые годами нормально не работали, развиваться, создать в этих относительно безопасных регионах "точки роста", - добавил он.

"Ведь ни для кого не секрет, что с блокировкой Черноморского побережья есть избыток зерна и сельскохозяйственной продукции, которые могут быть переработаны как в готовую продукцию, так и в полуфабрикаты. Например, та же мука и другие вещества. В этом случае как раз спиртзаводы - это возможность переработать эту продукцию", - резюмировал министр.

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Напомним:

Кабинет министров ускорил передачу госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

В Минэкономики напомнили, что в рамках "малой приватизации" в 2022 году государство планирует найти собственников для, по меньшей мере, 150 предприятий.

Кабинет министров принял постановление, которое позволит возобновить процесс малой приватизации с 1 сентября.

Экономическая правда