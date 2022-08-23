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Малая приватизация официально стартует с 1 сентября: Кабмин одобрил постановление

Вторник, 23 августа 2022, 17:29 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров принял постановление, которое позволит возобновить процесс малой приватизации с 1 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Он рассказал, что согласно документу сроки проведения повторных аукционов, а также процесс передачи имущества победителю сокращаются.

"Объекты будут приватизироваться сразу с необходимыми документами. Улучшается методика определения стоимости, что позволит обеспечить справедливую цену и ускорит процесс проведения аукционов", – добавил Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что при этом принципы прозрачности и открытости остаются ключевыми.

Напоминаем:

Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.

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Фонд государственного имущества ожидает, что благодаря приватизации имущества удастся привлечь от 600 млн. грн. до 1 млрд. грн. в этом году.



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