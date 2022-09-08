Европейский центробанк существенно повысил ключевые ставки

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ЕЦБ.

С 14 сентября 2022 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования повысилась до 1,25%, процентные ставки по линии предельного кредитования – до 1,50%, ставки по депозитной линии будут увеличены до 0,75%.

"Этот важный шаг предупреждает переход от преобладающего крайне адаптивного уровня учетных ставок к уровням, которые обеспечат своевременный возврат инфляции в среднесрочную цель ЕЦБ в 2%", - пояснили в центробанке.

Совет управляющих намерен продолжить рост ставок на следующих нескольких заседаниях, поскольку прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода.

Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в августе достигла 9,1%. Стремительный рост цен на энергоносители и продовольствие, давление спроса в некоторых секторах из-за восстановления экономики и узких мест предложения все еще способствуют росту инфляции. Ценовое давление продолжает усиливаться и распространяться в экономике и инфляция может продолжить рост в ближайшей перспективе.

"Поскольку текущие движущие силы инфляции с течением времени исчезают, а нормализация денежно-кредитной политики начинает влиять на экономику и установление цен, инфляция снизится", – добавили в ЕЦБ.

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В регуляторе пересмотрели прогнозы по инфляции, и сейчас ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк может резко повысить ключевую ставку, поскольку экономика региона скатывается к рецессии.

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

В июле Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

В ЕЦБ объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы обуздать стремительную инфляцию в еврозоне.

Как пояснили в финучреждении, этот инструмент будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочной цели путем укрепления инфляционных ожиданий и обеспечивая приспособление условий спроса для достижения целевой инфляции в среднесрочной перспективе. Целевой показатель инфляции центрального банка составляет 2%.