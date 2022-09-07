ЕЦБ резко повысит процентную ставку из-за инфляционных ожиданий – прогнозы

Европейский центральный банк может резко повысить ключевую ставку, поскольку экономика региона скатывается к рецессии.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на прогнозы экономистов.

Инфляция в еврозоне достигла 9,7% в августе, и, учитывая постоянное давление на цены на энергоносители, ожидается, что она достигнет двузначного уровня в ближайшие месяцы.

"В то же время риск рецессии нависает над экономикой региона, поскольку потребители сокращают потребление, а компании борются с высокими ценами на энергоносители.

Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в Джексон-Хоуле задала тон предстоящей встрече на этой неделе. Учитывая, что инфляция в еврозоне, по прогнозам, вырастет по меньшей мере до 10% в ближайшие месяцы, "большое" повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов, безусловно, возможно", - говорится в статье.

"Поскольку предыдущие повышения могут повлиять на инфляционные ожидания, чем постепенный подход, движение на 75 базисных пунктов может иметь смысл", – отметил в исследовательской записке наблюдатель ЕЦБ и главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

"Хотя это во многом учтено, это все равно может усилить напряжение на рынках облигаций", - добавил он.

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Ожидается, что из-за инфляционных прогнозов ЕЦБ пожертвует ростом, чтобы удержать инфляционные ожидания на стабильном уровне, поскольку это является основным мандатом банка.

Заседание ЕЦБ состоится 8 сентября.

Напомним:

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

В июле Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

В ЕЦБ объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы обуздать стремительную инфляцию в еврозоне.

Как пояснили в финучреждении, этот инструмент будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочной цели путем укрепления инфляционных ожиданий и обеспечивая приспособление условий спроса для достижения целевой инфляции в среднесрочной перспективе. Целевой показатель инфляции центрального банка составляет 2%.

Экономическая правда