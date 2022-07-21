Европейский центробанк впервые за 11 лет повысил ставки

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

В ЕЦБ объяснили, что пошли на такой шаг, чтобы обуздать стремительную инфляцию в еврозоне.

"Управляющий совет решил сделать более масштабный первый шаг на пути нормализации учетных ставок, чем это было отмечено на предыдущем заседании", – говорится в заявлении ЕЦБ.

Как пояснили в финучреждении, этот инструмент будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочной цели путем укрепления инфляционных ожиданий и обеспечивая приспособление условий спроса для достижения целевой инфляции в среднесрочной перспективе. Целевой показатель инфляции центрального банка составляет 2%.

Помимо этого ЕЦБ одобрил Инструмент защиты трансмиссии (TPI), который станет дополнением к набору инструментов управляющего совета банка и может быть активирован для противодействия необоснованной и неупорядоченной рыночной динамике. А она представляет серьезную угрозу трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что Управляющий совет Европейского центрального банка проведет разговоры о размере первого повышения ставок за 11 лет, поскольку стоимость жизни в регионе остается высокой.

На мировом рынке котировки доллара и евро сравнялись из-за рисков рецессии еврозоны и стремительного повышения ключевых ставок США.

Экономическая правда