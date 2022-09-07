Новости 7 сентября: Путин ищет причины взорвать "зерновое соглашение", компании Фирташа могли уклоняться от налогов

О зерне. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

О приватизации. Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции "Голос" Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества

О Фирташе. БЭБ заявило о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО, торгующих минеральными удобрениями, в схеме уклонения от уплаты налогов на 108 млн грн - по данным ЭП, речь идет об азотных удобрениях и компаниях Дмитрия Фирташа.

О ценах. Еврокомиссия работает над ограничением цены электроэнергии, производимой из других от газовых источников энергии, на уровне 200 евро за МВт-час в попытках смягчить влияние газового кризиса на потребителей в ЕС

Об игорке. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр

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Съедобная посуда – новый тренд. Как вкусные чашки, тарелки и столовые приборы вытесняют пластик и бумагу

Как развивается альтернативный рынок съедобной посуды в мире и Украине, кто ее производит и какие преимущества она имеет?