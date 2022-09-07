БЭБ заявило о разоблачении группы Фирташа в уклонении от уплаты налогов на 100 миллионов

БЭБ заявило о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО, торгующих минеральными удобрениями, в схеме уклонения от уплаты налогов на 108 млн грн - по данным ЭП, речь идет об азотных удобрениях и группе Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

"Сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями", - говорится в сообщении.

БЭБ отмечает, что деятельность компаний связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО.

По данным источников ЭП, речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Детективы БЭБ установили, что "при участии этих предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции".

"Общество-выгодоприобретатель, фиктивно закупавший минеральные удобрения у упомянутых компаний, с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн.

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Преступная схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ", - добавили в ведомстве.

Напомним:

5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

В 2020 году суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа.

Экономическая правда