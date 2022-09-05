Новости 5 сентября: отключены ЗАЭС и Каховская ГЭС, прямой газовый шантаж от Кремля

О валюте. Нацбанк изменил валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать населению больше валюты

Об энергетике. В понедельник, 5 сентября, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиян, была отключена последняя линия электропередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины. Также российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего были обесточены части Херсонской и Запорожской областей.

О газе. На фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком-1" биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.

О шантаже. В Кремле заявили, что причиной полного прекращения поставок и закрытия газопровода "Северный поток-1" между Германией и Россией стали санкции Запада

О помощи. Европейская комиссия подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро

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Газовая война в разгаре. Как держит удар ЕС и насколько готова к зиме Украина

Украина и Евросоюз ожидают полного отключения российского газа во время холодов Какие меры они предпринимают и что будет дальше?