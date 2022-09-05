Єврокомісія надасть Україні 500 мільйонів євро у рамках нової програми

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Європейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер у рамках Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейська комісія підписує чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС. Перша - ЄК та Україна підписують нові 500 млн євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсованої президентом у рамках кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві", – сказав Мамер.

За його словами, це фінансування дасть змогу гарантувати проживання та освіту для внутрішньо переміщених осіб та підтримуватиме сільськогосподарський сектор.

Також в рамках Ради буде підписано інші угоди. Серед них – угода про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа", а також угода, яка дасть змогу Україні брати участь у податковій програмі.