Польские перевозчики тоже устроили забастовку на украинской границе из-за очередей

Грузовые перевозчики из Польши присоединились к забастовкам украинских водителей из-за километровых очередей, которые образовались в пунктах пропуска в результате задержек контроля.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

"Сегодня на польском пункте пропуска "Дорогуск" забастовка. Водители грузовиков перекрыли трассу, каждый час пропускают по два автомобиля: один с товаром и один пустой", – пишет Найем. По его словам, польские водители выдвинули три требования: ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль и перевести службу в круглосуточный режим работы.

Замминистра напомнил, что до полномасштабной войны контроль проходили до 80 грузовиков в сутки, а в последние дни их количество сократилось до промежутка от 12 до 25 авто.

"Если есть объективные причины такого замедления работы, то мы готовы сделать от себя все зависящее для ускорения процесса и увеличения пропускной способности пункта пропуска. Но вместе с тем мы ждем и от всех служб с польской стороны такого же продвижения", – подчеркнул Найем.

Он напомнил, что Украина предлагала вынести это оформление за пределы пункта пропуска, предоставить своих специалистов, организовать проверку на украинской стороне и согласиться на вариант коллег из Польши. Несмотря на это, продвижения не было и каждый день проверялось все меньше автомобилей.

Очередь у Ягодина, заметил он, выросла до 54 километров. "Все понимают - очередь только вырастет на перекрытой трассе, если ничего не изменится в ближайшие часы, максимум - дни", - добавил Найем. Он объяснил, что простой украинский грузовик в очереди стоит им ежедневно примерно 400 евро на каждом автомобиле, и за неделю в очереди перевозчик теряет "не просто деньги, но и любой смысл работать вообще".

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Эту проблему, уверен чиновник, должно решить налаживание круглосуточного фитосанитарного и ветеринарного контроля, чего, в частности, и требуют польские перевозчики.

Найем отметил, что последние также требуют отмены "транспортного безвиза" для украинских перевозчиков, однако предположил, что это политическое требование польских перевозчиков, или оказать дополнительное давление на польское правительство. "Об отмене "транспортного безвиза" речь не идет", - подчеркнул он.





