Шмыгаль рассказал, какую сумму составляет прямой ущерб, причиненный агрессией России

В Украине уже верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от агрессии России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам 8 заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной, передает Интерфакс-Украина.

"Совместно с Всемирным банком Министерство развития общин и территорий верифицировало нанесенный Россией ущерб на 326 млрд долл. То есть это - прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб", - пояснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, из этой суммы 105 млрд долл. составляет верифицированная сумма, которая необходима для восстановления различных объектов.

На скорейшее восстановление необходимо 17 млрд долл., 3,4 млрд из которых Украина получит уже в этом году, а остаток 2023 года.

Напоминаем:

Ущерб природе Украины от вооруженной агрессии России за полгода достиг 395 миллиардов гривен.

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Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.