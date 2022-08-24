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Российская агрессия нанесла природе Украины ущерб почти на 400 миллиардов

Среда, 24 августа 2022, 17:23 - Анастасия Жарикова

Ущерб природе Украины от вооруженной агрессии России за полгода достиг 395 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в Telegram.

Согласно подготовленной министерством инфографики, за шесть месяцев они зафиксировано более 2 тысяч фактов фактов ущерба окружающей среде. Начисленный ущерб уже достиг 395 млрд грн.

В частности, ущерб вследствие загрязнения воздуха составил 176 млрд грн, водным ресурсам – 106,3 млрд грн, почвам – 8,8 млрд грн.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину мы фиксируем все преступления оккупанта против окружающей среды, чтобы в дальнейшем заставить его полностью уплатить причиненное украинскому народу", - подчеркнули в сообщении.

 
Министерство окружающей среды и природных ресурсов

Напоминаем:

Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.

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убытки война
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Экономическая правда
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