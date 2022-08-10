Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов – KSE
Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.
Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.
Всего с начала великой войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.
Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд долл. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд долл. — косвенные потери инфраструктуры.
Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и составляют 188 млрд долл. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений – 2,3 млрд долл.
Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд. долларов.
|
Тип майна
|
Прямі збитки, $ млрд
|
Обсяг, одиниць
|
Житлові будівлі*
|
47,8
|
131.3 тис
|
приватні будинки**
|
5.4
|
115.9 тис
|
багатоквартирні будинки**
|
42.3
|
15,27 тис
|
Інфраструктура*
|
33.4
|
|
дороги
|
25,4
|
23.9 тис км
|
аеропорти
|
2,0
|
19 од
|
Активи підприємств, промисловість
|
8,8
|
388
|
АПК та зем ресурси
|
4,3
|
|
Соціальна сфера
|
0,3
|
119
|
Транспорт*
|
2,4
|
124 тис од
|
легкові авто
|
1
|
106.1 тис од
|
пасажирський транспорт
|
1
|
17.9 тис од
|
Освіта
|
3,8
|
2217
|
заклади освіти
|
3.1
|
1453
|
дитсадки
|
0,7
|
764
|
Торгівля
|
2,1
|
2930 од
|
Енергетика
|
1,8
|
-
|
Охорона здоров'я
|
1,6
|
934
|
ЖКГ
|
1,3
|
-
|
Культура, туризм, спорт
|
1.3
|
1117
|
культурні споруди
|
0,6
|
715
|
релігійні споруди
|
0,1
|
77
|
спортивні споруди
|
0,2
|
186
|
туристичні споруди
|
-
|
113
|
молодіжні центри
|
-
|
26
|
Адмін будівлі
|
0,9
|
511
|
Цифрова інфраструктура
|
0,6
|
743
|
Фінансовий сектор
|
0,02
|
|
Разом
|
110.4
Напоминаем:
По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.