Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов – KSE

Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.

Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.

Всего с начала великой войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.

Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд долл. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд долл. — косвенные потери инфраструктуры.

Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и составляют 188 млрд долл. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений – 2,3 млрд долл.

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Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд. долларов.

Тип майна Прямі збитки, $ млрд Обсяг, одиниць Житлові будівлі* 47,8 131.3 тис приватні будинки** 5.4 115.9 тис багатоквартирні будинки** 42.3 15,27 тис Інфраструктура* 33.4 дороги 25,4 23.9 тис км аеропорти 2,0 19 од Активи підприємств, промисловість 8,8 388 АПК та зем ресурси 4,3 Соціальна сфера 0,3 119 Транспорт* 2,4 124 тис од легкові авто 1 106.1 тис од пасажирський транспорт 1 17.9 тис од Освіта 3,8 2217 заклади освіти 3.1 1453 дитсадки 0,7 764 Торгівля 2,1 2930 од Енергетика 1,8 - Охорона здоров'я 1,6 934 ЖКГ 1,3 - Культура, туризм, спорт 1.3 1117 культурні споруди 0,6 715 релігійні споруди 0,1 77 спортивні споруди 0,2 186 туристичні споруди - 113 молодіжні центри - 26 Адмін будівлі 0,9 511 Цифрова інфраструктура 0,6 743 Фінансовий сектор 0,02 Разом 110.4

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.





