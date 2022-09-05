В КГГА хотят создать Муниципальный банк на базе неплатежеспособного "Банка Сич"

Киев планирует создать Муниципальный банк города и подать заявку на вывод из рынка обанкротившегося "Банка Сич".

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города", – отметил чиновник.

По его словам, муниципальный банк является лучшим и надежным инструментом проектного финансирования и работы с Международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. А также для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом.

Также заместитель киевского городского головы подчеркнул, что Муниципальный банк – это оптимизация финансов города и значительная экономия средств общества.

Поворозник прокомментировал и планы по покупке неплатежеспособного АО "Банк Сич".

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить на год меньше, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках", – пояснил чиновник.

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Кроме этого, появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками "Банка Сечь", пишет пресс-служба.

Напоминаем:

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных – банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.