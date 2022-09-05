НБУ запретил бизнесу покупать валюту до расхода имеющейся у него

С 6 сентября Нацбанк запретил покупку валюты бизнесом до расхода у него имеющейся.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №197 от 2 сентября, которое вступает в силу 6 сентября.

По данным регулятора, на 2 сентября объем средств на валютных счетах юрлиц (без учета средств бюджета и внебюджетных фондов) в банках составляет 8,7 млрд дол.

"Учитывая это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины, которые важны для обеспечения оборонных потребностей, стабильной работы экономики и финансовой системы страны", - отметили в Нацбанке.

Напоминаем:

Нацбанк изменил валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать населению больше валюты.

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Национальный банк с 6 августа разрешил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым картам за рубежом для покупки товаров военного назначения.

С 21 июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).