Нацбанк внес ряд изменений по карточным расчетам за рубежом

Нацбанк Украины принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, НБУ разрешит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).

"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", - пояснили в НБУ.

Также НБУ принял отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.

С 21 июля:

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. "Это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей", – говорят в НБУ.

"Правление НБУ может ввести отдельный порядок проведения операций покупки валюты банками на собственные нужды", – добавили в регуляторе.

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Также с 25 июля 2022 года отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Кроме того, изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков.

"Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты. Новая норма вступит в силу с 1 августа 2022 года", - пояснили в НБУ.

"Национальный банк продолжает "стоять на страже курсовой стабильности и принимает необходимые меры для сбалансирования конъюнктуры валютного рынка. Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами.

В то же время, сейчас они позволяют экономике выстоять в войне и будут способствовать более быстрому ее восстановлению после нашей победы", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ добавляют, что уровень международных резервов достаточен для обеспечения курсовой стабильности, "учитывая перспективы получения международной финансовой помощи, постепенное налаживание экспортной логистики и рост продаж экспортерами, а также ожидаемое снижение спроса на валюту после курсовой коррекции".

"Обеспечение курсовой и макрофинансовой стабильности в длительной перспективе будет зависеть от экономической политики страны в целом. Национальный банк находится в активном диалоге с правительством, парламентом и другими органами власти о влиянии инструментов экономической политики на денежно-кредитную сферу".

Важными шагами в направлении обеспечения курсовой и макрофинансовой стабильности является сужение дефицита бюджета, замещение эмиссионного финансирования рыночными привлечениями и уменьшение импорта, в частности, за счет дополнительного его налогообложения с целью увеличения конкурентоспособности украинских производителей", - резюмировали в НБУ.

Напомним:

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.

Экономическая правда