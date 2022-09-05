Банкам разрешили продавать больше валюты населению: детали
Нацбанк изменил валютные ограничения и с 6 сентября разрешил банкам продавать популяции больше валюты.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
С 6 сентября вступит в силу ряд изменений, в частности наличного сегмента валютного рынка.
Так, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 г. у граждан безналичной валюты, а не половина от него.
"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Национальный банк с 6 августа разрешил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым картам за рубежом для покупки товаров военного назначения.
С 21 июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).