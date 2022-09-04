getty images

С 31 марта 2023 года Израиль запретит полеты Boeing 747 и подобных самолетов с четырьмя двигателями, чтобы снизить уровень шума и загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Reuters.

В рамках плана, разрабатываемого для улучшения окружающей среды, израильские власти заявили, что уже сообщили авиакомпаниям о том, что они не смогут приземляться крупными самолетами в аэропорту "Бен-Гурион" вблизи Тель-Авива с летнего сезона 2023 года.

Ограничение касается в основном грузовых самолетов, поскольку большинство перевозчиков перестали использовать Boeing 747 и другие самолеты с четырьмя моторами на маршрутах в Израиль.

Израильская авиакомпания El A уже сняла с эксплуатации свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальних маршрутах. Другие компании также используют эти самолеты Boeing или аналогичные Airbus до Бен-Гуриона.

Эксплуатация воздушных судов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях только при наличии специального разрешения.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В правительстве РФ полагают, что российские авиакомпании в условиях санкций смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.