Китай закрив небо для Boeing та Airbus російських авіакомпаній

Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників, зареєстрованих у двох юрисдикціях.

Про це пише РБК із посиланням на джерела.

Одне з джерел пояснює заборону тим, що в травні авіавлада Китаю попросила всі авіакомпанії, не тільки російські, актуалізувати електронні досьє (портфоліо; там містяться відомості про літаки, власникыв авіакомпаній, договори на наземне обслуговування).

Запит таких портфоліо є стандартною процедурою, вказує співрозмовник. Але нещодавно в Китаї до неї було внесено коригування.

Російські перевізники, що літають до Китаю, оновили інформацію. Але влада Китаю запросила підтверджуючі дані, що імпортні літаки російських перевізників офіційно зняті з реєстрації за кордоном. Таких документів авіакомпанії надати не змогли.

Тому китайська авіавлада, дотримуючись міжнародного авіазаконодавства, відмовила в польотах на таких літаках.

За словами джерела, зараз вимоги щодо "чистоти" літаків з точки зору реєстрації висувають й інші країни. Як приклад співрозмовник навів Туреччину, яка відмовляє у дозволах на польоти в цю країну або через її повітряний простір літакам "з подвійною реєстрацією" (літаки, примусово зареєстровані в Росії).

Інший співрозмовник у російській авіакомпанії підтвердив, що без сертифікату про дереєстрацію літаки не допускаються до польотів до Китаю.