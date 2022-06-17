У РФ вважають, що зможуть "прожити" з Airbus і Boeing 5 років: потім доведеться розбирати літаки

В уряді РФ вважають, що російські авіакомпанії в умовах санкцій зможуть безпечно експлуатувати існуючий парк літаків Airbus та Boeing протягом п'яти років.

Про це заявив віце-прем'єр уряду РФ Юрій Борисов, пише "Интерфакс".

"Розрахунки Мінтрансу показують, що ми загалом п'ять років проживемо на експлуатації цього парку.

Я думаю, що за цей період російська авіапромисловість просто зобов'язана вийти на ті серійні поставки, які гарантовано забезпечуватимуть усі перевезення - і пасажирів, і вантажів усередині країни", - сказав Борисов.

За словами віце-прем'єра, є проблема безпечної експлуатації літаків, тому "тут і паралельний імпорт, і, можливо, російська промисловість зможе щось відтворити".

"Але все вона, безумовно, не зможе відтворити - у нас немає ні технічної, ні технологічної документації. Тому, мабуть, можливо, навіть підемо на те, що в міру деградації парку зніматимуться запчастини, і це треба передбачити", - сказав посадовець.

Нагадаємо:

У травні Bloomberg писав, що флагманський російський авіаперевізник "Аерофлот" через санкції найближчим часом зіткнеться із дефіцитом запчастин для своїх літаків Boeing та Airbus.

За оцінкою експертів, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини.

Економічна правда