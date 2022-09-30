Правительство обновило урегулирование долгов теплоэнерго во время военного положения

Кабинет Министров обновил положения о территориальной комиссии по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах (между экономически обоснованным и установленным), перенеся дату урегулирования такой задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Урегулированию будет подлежать задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, образовавшаяся по состоянию на 1 июля 2022 года, а в дальнейшем для предприятий теплокоммунэнерго ежеквартально в течение действия военного положения.

В состав комиссии будут обязательно включаться представители НКРЭКУ и Госаудитслужбы, а расчеты объемов задолженности по разнице в тарифах, предоставленные поставщиками услуг, будут обнародоваться на сайтах областных и Киевской городской военных администраций, а также НКРЭКУ.

На основе сумм, определенных территориальными комиссиями, министерство разработает порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на 2022 год.

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