Україна планує отримати 2 мільярди кубів газу від США

Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів у ході брифінгу у середу.

Він зазначив, що на сьогодні в підземних сховищах вже знаходиться понад 13,2 млрд кубометрів газу, при цьому споживання зменшилося вдвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни.

"До першого жовтня буде накопичено між 14,5 – 15 млрд кубів в наших сховищах, до того ж ми маємо домовленість зі Сполученими Штатами про надання від американських видобувників газу 2 млрд кубів протяг 4 кварталу цього і першого кварталу наступного року. Ми також ведемо перемовини з північними країнами, Норвегією і консорціумом країн, про надання також фізичних об'ємів газу для України", – розповів Шмигаль.

Такі обсяги достатні, аби стабільно пройти опалювальний сезон з точки зору забезпечення газом. При цьому, наголосив премʼєр, цей сезон буде найважчим, відтак потрібно готуватися до найскладніших сценаріїв, які повʼязані з військовими ризиками.

Премʼєр прокоментував нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури Харківщини: "Ми розуміємо, що це було перше "прощупування" Росією наших слабких місць в енергетичній інфраструктурі". За словами Шмигаля, вживаються заходи для захисту українських підстанцій не лише засобами ППО, а й іншими методами.

Щодо вугілля, то в Україні вже накопичено 2,2 млн тонн вугілля, а до опалювального сезону обсяги зростуть до 2,5 млн тонн. За словами премʼєра, це максимальна потужність українських складів, до того ж були розгорнуті додаткові складські потужності.

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Також "Укрзалізницею" та Держлісагентством накопичуються обсяги дров, яких до початку опалювального сезону повинно бути 7 млн кубів.

Закуповуються і мобільні котельні та генератори, яких вже поставлено понад 1,5 тисячі одиниць, з-за кордону завозиться обладнання для проведення ремонтів інфраструктури.

"Це дає нам змогу розуміти, що навіть за умов військових ризиків ми будемо реагувати доволі швидко", – наголосив премʼєр. При цьому у разі, якщо відновити інфраструктуру в холодний період не вдаватиметься протягом 1-2 діб, пропрацьовуються сценарії щодо евакуації мешканців, які можуть залишитися без світла і тепла.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу", щоб стабільно пройти опалювальний сезон.