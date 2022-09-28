Шмыгаль рассказал, насколько Украина готова к отопительному сезону 

В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля с главами областных военных администраций.

"Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодня составляет уже более 88%. Правительство со своей стороны продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас имеем почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - рассказал Шмыгаль.

По словам премьера, ключевой задачей для Министерства энергетики, развития общин и территорий и ответственных органов на ближайшие недели является обеспечить выход на 100% готовности к зиме.

Правительство, в частности, уже выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров, что позволит приобрести 400 тыс. кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов.

В ходе совещания министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что на начало сезона запланировано накопить до 15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса.

По оценке Минприроды, на этот отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубометров дров. На сегодня все потребности в древесине полностью обеспечиваются, добавили в ведомстве.

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Отмечается, что круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры уже создан и работает.

Напоминаем:

Украина к отопительному сезону планирует накопить до 15 млрд кубометров газа и рассчитывает получить дополнительные 2 млрд кубов от США.