Регулятор удвоил лимиты для покупки валюты с размещением на депозит

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Национальный банк удвоил ежемесячный лимит на покупку населением безналичной валюты в банках с последующим размещением на депозите - теперь он составляет 100 тыс. грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Такие изменения, объясняет регулятор, позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную. Этому будет способствовать приближенный к официальному курс, по которому банки осуществляют продажу безналичной валюты, и большее удобство и безопасность таких операций относительно наличных.

Граждане могут приобрести в банках валюту объемом 100 тыс. грн в эквиваленте с ее дальнейшим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Национальный банк рассматривает возможность увеличения ежемесячного лимита в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты.

С 21 июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).

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