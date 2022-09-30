У НБУ розглядають збільшення щомісячного ліміту на купівлю валюти для розміщення на депозитах

НБУ

Національний банк розглядає можливість збільшення щомісячного ліміту в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Наразі опрацьовуємо питання збільшення щомісячного ліміту на такі операції", – сказав він.

Також топ-менеджер регулятора прокоментував ситуацію з "картоковим туризмом" та крім дозволу купувати безготівкову валюту на депозит, відзначив ефективність упровадженої в липні низки додаткових обмежень для мінімізації економічного підґрунтя основи таких операцій.

"Як наслідок, середньоденний обсяг чистих перерахувань банками на користь міжнародних платіжних систем у вересні був на $31 млн меншим ніж у червні", – констатував Гелетій.

Заступник голови НБУ підкреслив, що Нацбанк моніторить ситуацію на ринку на щоденній основі, збираючись із ключовими підрозділами, з правлінням і, виходячи з ситуації, оперативно ухвалює рішення. Загалом від початку повномасштабної війни НБУ 33 рази змінював свою опорну постанову щодо операцій на готівковому ринку, тому що ситуація швидко змінюється.

Також Гелетій додав, що Нацбанк, як і раніше, планує утримуватися від запровадження таких потужних обмежувальних заходів, як обов'язковий продаж валютної виручки та скорочення термінів її повернення.

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