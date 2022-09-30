Экспорт агропродукции почти достиг довоенного уровня – Кубраков

Украина практически вышла на показатели довоенного экспорта зерна.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона, передает Радио Свобода.

Он рассказал, что за время действия "зерновой инициативы" только из трех портов вывезли более 5,5 млн. тонн аграрной продукции.

Из портов Великой Одессы разные страны было отправлено около 250 судов, 4 судна – в рамках мировой продовольственной программы в самые бедные страны Африки.

"Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 миллионов тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны", – сказал министр.

Кубраков добавил, что кроме экспорта морским путем аграрная продукция отправлялась по Дунаю, железной дороге и грузовикам.

"Я думаю, что у нас будет точно около 6 миллионов тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", – добавил министр.

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По словам чиновника, производители уже практически освободили свои склады от накапливавшейся из-за блокады украинских портов агропродукции. Сейчас в складах начинают копить новый урожай, который также пойдет на экспорт.

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Напоминаем:

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский не может сказать, будет ли продлено "зерновое соглашение" при посредничестве ООН и Турции.

Президент РФ Владимир Путин повторил свои предварительные тезисы о том, что зерно из Украины якобы продолжает идти мимо беднейших стран и заявил, что это Запад "провоцирует продовольственный кризис".