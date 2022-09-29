В Минагрополитики рассчитывают на продление "зернового соглашения"

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Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский не может сказать, будет ли продлено "зерновое соглашение" при посредничестве ООН и Турции.

Об этом он заявил на саммите Future of Food and Farming Summit в Париже.

Говоря о "зерновом соглашении" срок действия которого завершается в ноябре, министр Сольский объяснил, что сейчас трудно планировать его продление.

"Мы можем говорить о шансах на продолжение чего-то, когда мы понимаем, что за столом умные и адекватные люди", – сказал он.

Сольский добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продолжением соглашения, которое жизненно важно для украинской экономики и для стран с нехваткой продовольствия, в частности в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание того, произойдет это или нет, ближе к завершению [соглашения]", – отметил министр.

ЭП изменила цитату, приведенную в предыдущей версии новости, поскольку прямая речь министра Сольского во время доклада на Саммите отличалась от текстовой версии одного из изданий, взятого в качестве первоисточника. ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

За два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов из 5,46 млн. тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Президент РФ Владимир Путин повторил свои предварительные тезисы о том, что зерно из Украины якобы продолжает идти мимо беднейших стран и заявил, что это Запад "провоцирует продовольственный кризис".





