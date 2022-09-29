РФ скроет четверть расходов бюджета в следующем году – это $110 миллиардов

Россия планирует скрыть назначение почти четверти своих бюджетных расходов в 2023 году и существенно увеличит расходы на оборону для ведения длительной войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты на основе проекта бюджета РФ на 2023 год.

На засекреченные или неопределенные расходы проект бюджета России на 2023 год предусматривает 6,5 трлн руб, или 112 млрд долл. Общие расходы бюджета запланированы на уровне 29 трлн руб.

Отмечается, что такой уровень секретности является беспрецедентным и отражает политику нежелания РФ открывать информацию о государственных финансах для проверки с момента полномасштабного вторжения в Украину. Российское правительство уже прекратило публикацию ряда ключевых статистических данных, в частности - детали по торговле.

По оценкам Счетной палаты РФ расходы на засекреченные нужды в первом полугодии 2022 года составили чуть менее 19%. По данным российских СМИ, доля скрытых расходов бюджета достигла пика в более 21% в 2015 году, то есть на следующий год после начала войны против Украины и аннексии украинского Крыма. Наименее "секретным" бюджет был в прошлом году с долей тайных расходов в 14,9%.

Несмотря на секретность, изменение бюджетных приоритетов на следующий год очевидно - расходы на оборону в следующем году планируется увеличить на 43% относительно предусмотренного сначала объема.





