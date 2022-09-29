Із українських портів вийшло ще 3 судна з агропродукцією для Африки та Азії

фото: мінінфраструктури

У четвер, 29 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 3 судна, на їх борту 60,4 тис тонн агропродукції для країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

Серед суден - PATRONUS, який перевозить 27,5 тис тонн української пшениці для Тунісу.

Загалом майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо:

У середу, 28 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна, на їх борту 115 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Економічна правда