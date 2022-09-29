Украинцы получили более 170 миллионов грантовой помощи на собственное дело – Минэкономики

В течение недели еще 172 победителя грантовой программы "Собственное дело" получили финансирование на общую сумму 38 миллионов гривен, общие выплаты государства по всем направлениям "єРоботи" уже составили около 174 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Правительственная программа "єРобота" становится все более популярной среди бизнеса и будущих предпринимателей. В общей сложности они уже подали почти 13 тысяч заявок. На сегодняшний день количество успешных заявок - более 1400, из них больше всего по программе микрогрантов "Собственное дело". Правительство активно финансирует эти программы", - пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона.

Государственная программа "єРобота" объединяет в себе несколько направлений, среди которых наиболее популярна программа микрогрантов, предусматривающая получение предпринимателями до 250 тысяч грн на начало или развитие собственного дела.

Также в рамках "єРоботи" есть программы для поддержки перерабатывающих предприятий, программы для садов и теплиц, а также для обучения и старта в IT.

Заместитель Министра привела примеры уже реализуемых проектов по программе "Собственное дело". Среди них – предприятие из Ровенской области, которое отшивало военную форму для мужчин, а благодаря грантовому финансированию расширило ассортимент и начало пошив формы для женщин.

В настоящее время продолжается прием заявок на все направления программы "єРобота" через портал "Дія". Следует заполнить сведения о себе в электронной форме и добавить небольшой бизнес-план, образец которого можно загрузить на портале.

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Напоминаем:

Кабинет министров выделил дополнительные 35 млн грн для финансирования утвержденных заявок по программе "єРобота" о создании новых садов и теплиц.

В рамках проекта "єРобота" уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства.